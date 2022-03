Téléphonie mobile – Le Parlement balaie le moratoire sur la 5G

Le Conseil national ne veut pas de moratoire sur la 5G. Il a décidé tacitement mercredi de ne pas donner suite mercredi à trois initiatives déposées par les cantons de Genève, du Jura et de Neuchâtel. Les textes demandaient un moratoire sur le déploiement des réseaux mobiles 5G millimétrique, la réalisation d’un cadastre national des ondes, l’implication des cantons lors de la planification de la couverture des réseaux et la réalisation d’une campagne de prévention contre le rayonnement de la téléphonie mobile.

Les cantons souhaitaient mettre en place un moratoire aussi longtemps que la recherche n’aura pas pu répondre aux questions sur la sécurité sanitaire et environnementale. Car à ce jour, des effets indésirables sur la santé humaine ou sur la biodiversité sont suspectés, estimaient-ils. Pour rappel, la 3G, 4G et le wifi fonctionnent jusqu’à 5GHz. La 5G millimétrique est comprise entre 15 et 20 GHz. Mais aucun type d’ondes millimétriques n’est encore utilisé à ce jour en Suisse.