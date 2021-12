«Etape historique» – Le Parlement chilien adopte le mariage pour tous

«Étape historique» : Le Parlement chilien adopte le mariage pour tous

Aboutissement d’un projet de loi déposé en 2017, les députés ont validé mardi le mariage entre personnes du même sexe à 82 voix contre 20 et deux absentions.

«Une course de plusieurs kilomètres»

«Avec l’approbation du mariage pour tous, le Chili a franchi une étape historique et décisive pour l’avancement et la consolidation des droits de l’homme des couples de même sexe et des familles homoparentales, qui ont tous, sans distinction, été discriminés et violés depuis les origines de notre pays», indique un communiqué du Mouvement pour l’intégration et la libération homosexuelle (Movilh), qui défend depuis plusieurs années l’autorisation du mariage entre personnes du même sexe.