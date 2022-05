Le Parlement suisse confirme un tour de vis pour les médias

«Particulièrement» biffé

Actuellement, le Code de procédure civile prévoit qu’une personne qui se sait visée par une publication peut saisir un juge pour l’empêcher si «l’atteinte est imminente et propre à causer un préjudice particulièrement grave». Le juge prononce alors des «mesures provisionnelles». Le Conseil des États, par 30 voix à 12, avait biffé le mot «particulièrement». Ce qui a pour conséquence d’atténuer le facteur de gravité pour interdire une publication et de réduire d’autant la marge de manœuvre des médias.

Les procédures-bâillons

La rigueur et la déontologie

Mais à droite, la volonté était bien perceptible de vouloir donner un signal aux médias, voire une leçon. Vincent Maitre (C/GE) a rappelé: «Dans notre droit, un principe général interdit de porter atteinte à la personnalité, sauf pour les médias. Atténuer légèrement le critère, c’est répondre à une évolution de notre société, à la course au scoop. Avec les médias online, le risque d’atteinte est encore plus élevé à cause de la rapidité de publication des articles. Les médias n’en seront pas plus muselés. La rigueur et la déontologie journalistique continue de s’appliquer et l’intérêt public doit être savamment pesé avant publication».