Pandémie : Le Parlement de l’UE donne son feu vert au certificat Covid

Mercredi, les députés européens ont définitivement entériné le principe d’un certificat numérique pour lutter contre le coronavirus.

Délivrés gratuitement

Ces certificats attestent qu’une personne a été vaccinée contre le Covid-19, qu’elle a passé un test négatif ou qu’elle est immunisée après une infection. Ils sont délivrés gratuitement, en format numérique ou papier, et doivent permettre d’éviter de faire des quarantaines dans les pays de destination.

Éviter un embouteillage

Selon lui, «plus d’un million de citoyens ont déjà reçu ces certificats, et beaucoup d’autres suivront dans les semaines et les mois à venir». Bulgarie, Croatie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Grèce, Pologne, Lituanie et Espagne ont commencé à en délivrer. En France, le pass sanitaire est entré en vigueur ce mercredi.