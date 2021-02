Venezuela : Le Parlement demande l’expulsion de l’ambassadrice de l’UE

Le parlement vénézuélien, dominé par le parti du président Nicolás Maduro, a demandé mardi au gouvernement d’expulser l’ambassadrice de l’Union européenne en riposte aux nouvelles sanctions de l’UE contre 19 fonctionnaires.

L’Assemblée nationale a approuvé un «accord de rejet» de ces sanctions et prévoit d’«exhorter» le chef de l’État à «déclarer persona non grata la cheffe de la délégation diplomatique» de l’Union européenne, Isabel Brilhante Pedrosa, afin de procéder à son «expulsion». Le texte, approuvé à l’unanimité par les députés, demande également une révision de l’accord sur la présence de la représentation européenne à Caracas.

L’UE a sanctionné lundi 19 hauts fonctionnaires du régime de Nicolás Maduro pour leur rôle dans des actes et décisions portant selon elle atteinte à la démocratie et à l’État de droit au Venezuela. La décision, validée par les ministres des Affaires étrangères des Vingt-Sept, porte à 55 le nombre total de responsables et hauts fonctionnaires du gouvernement de Nicolás Maduro sanctionnés par l’UE (interdiction de voyager et gel des avoirs sur le territoire de l’Union).