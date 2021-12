Balkans : Le Parlement des Serbes de Bosnie fait un pas vers le séparatisme

Les élus ont lancé vendredi un processus controversé de retrait des institutions communes, en particulier de l’armée, malgré les mises en garde de l’Occident contre les visées séparatistes.

Réuni dans la ville septentrionale de Banja Luka, chef-lieu de la Republika Srpska (RS), le Parlement de l’entité serbe de Bosnie a donné au gouvernement fédéral de Bosnie un délai de six mois pour organiser le départ de trois institutions cruciales de l’État central: l’armée, la justice et les impôts.

Peu après le vote, les ambassades des puissances occidentales, dont celles des États-Unis, de France et du Royaume-Uni, ont dénoncé «une nouvelle escalade» provoquée par une décision «qui vise à créer des institutions parallèles en Republika Srpska». «Continuer sur cette voie sans issue (…) menace la stabilité du pays et de toute la région», ajoutent les ambassades dans ce communiqué commun.

Les membres bosniaque et croate de la présidence bosnienne, Sefik Dzaferovic et Zeljko Komsic, ont pour leur part appelé la justice à «protéger l’ordre constitutionnel» et à «poursuivre des responsables». «L’attaque contre l’État et contre l’ordre constitutionnel est l’attaque contre la paix», a déclaré Sefik Dzaferovic, cité par l’agence Fena.