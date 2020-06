Neuchâtel

Le parlement dit non aux quotas de femmes sur les listes électorales

Si le canton aurait fait oeuvre de pionnier en matière de parité, un amendement, déposé par le POP, a fait capoter la modification de la loi, pourtant largement acceptée lors de l'entrée en matière.

Lors de l'entrée en matière votée mardi soir, la modification de la loi avait pourtant été acceptée par 80 oui et 32 non.

La loi prévoyait que les partis proposent 30% de candidates féminines en 2021 pour le Grand Conseil, 40% en 2025 et 50% en 2029 et 2033. Les femmes sont actuellement 36 députées sur 115 (31,3%).

L'acceptation de l'amendement du popiste Daniel Ziegler, demandant notamment qu'il y ait au moins 45% de femmes et d'hommes sur les listes dès 2029 et sans limitation dans le temps, a fâché les socialistes, qui ont au final refusé la loi.

«La parité, c'est 50% et pas 45%. La solution proposée était un consensus entre partis, élaboré pendant une année en commission. Elle était temporaire pour viser un changement des mentalités», a déclaré Jonathan Gretillat. Les socialistes ne vont pas lâcher l'affaire et vont lancer une initiative populaire, a-t-il ajouté.

Déjà un refus

La droite s'est aussi largement opposée au projet au vote final. La non-limitation dans le temps des quotas a notamment posé problème.

Le projet avait été défendu par le Conseil d'Etat. «La parité hommes-femmes n'est pas une option négociable. (...) Il est urgent d'agir. L'égalité hommes-femmes ne doit pas être un simple slogan. La future circonscription unique donne une brèche et il faut en profiter. L'idéal serait qu'il y ait 50% de femmes tout de suite», avait déclaré mardi soir le conseiller d'Etat Alain Ribaux.

L'an dernier, le Grand Conseil avait déjà refusé un projet socialiste de parité plus contraignant, qui voulait imposer une parité exacte de députés hommes et femmes pour les trois prochaines élections du parlement cantonal dès 2021. La droite et le POP s'y étaient opposés. Ce dernier avait fait pencher la balance vers le refus.