Coronavirus en Suisse

Le Parlement divisé sur les loyers commerciaux

Le Conseil des Etats et le National ne sont pas parvenus à se mettre d'accord concernant l'aide à apporter aux exploitants de loyers commerciaux.

Les CFF et CarPostal ont présenté leurs recommandations pour se protéger du coronavirus dans les transports publics. Durant leur voyage, les usagers sont invités à garder la distance, éviter les heures de pointes et à se répartir à l'intérieur du véhicule. Si ces conditions ne sont pas réunies, le port du masque est recommandé.

Le Parlement n'a pas trouvé de terrain d'entente sur les loyers commerciaux lors de la session extraordinaire. Le Conseil des Etats se montre plus restrictif que le National. Les commerçants devront donc attendre jusqu'en juin pour bénéficier d'un coup de pouce.

Accorder une aide aux exploitants de loyers commerciaux touchés par la crise du coronavirus est une question épineuse. Les commissions de l'économie du Conseil des Etats et du National ont chacune déposé une motion dans ce but à teneur quelque peu différente.

Les sénateurs ont adopté lundi leur motion. Le texte prévoyait que les petites entreprises et les indépendants dont le loyer brut est inférieur à 5000 francs par mois bénéficient d'une exonération de leur loyer net pendant deux mois. Pour les loyers supérieurs, un système d'incitation avec participation de la Confédération devait favoriser l'entente entre le bailleur et le locataire.

Eviter les faillites et les plaintes

Mercredi, les sénateurs sont revenus à la charge. Ils ont modifié, par 23 voix contre 19, la motion des députés. Les entreprises et indépendants de tous les secteurs, dont le loyer ne dépasse pas 8000 francs par mois, doivent bénéficier d'une réduction de 5000 francs pendant deux mois, selon eux. Les charges restent dues.

La proposition permettra d'éviter une vague de faillites et de nombreuses plaintes, a souligné Christian Levrat (PS/FR) au nom de la commission. Actuellement, bailleurs et locataires doivent s'accorder à l'amiable. Les situations sont alors très différentes et dépendent de la bonne volonté des bailleurs ou de l'intervention des cantons. Sans solution, pas d'autre choix que de passer devant les tribunaux.