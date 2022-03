Irak : Le Parlement échoue à élire un président pour la troisième fois

Faute de quorum parmi les députés irakiens, l’élection du chef de l’Etat a à nouveau été reportée mercredi.

Seulement 178 députés sur 329

«L’Assemblée a ajourné sa séance jusqu’à nouvel ordre», a indiqué le service de presse du Parlement. Aucune nouvelle date pour une prochaine tentative n’a été divulguée, mais la Cour fédérale, plus haute instance judiciaire d’Irak, a donné jusqu’au 6 avril aux députés pour doter le pays d’un chef de l’Etat. Ce délai passé, la Constitution est muette sur la prochaine étape.

Comme lors des deux premières tentatives - le 7 février et le 26 mars - c’est en fait le boycott d’une coalition chiite qui a de nouveau grippé la machine mercredi. Une source parlementaire a déclaré à l’AFP que seuls 178 députés sur 329 étaient présents à la séance de mercredi, privant l’Assemblée du quorum des deux-tiers requis pour organiser le vote.

La coalition chiite pro-Iran du Cadre de coordination, qui comprend notamment la formation de l’ancien Premier ministre, Nouri al-Maliki, et le bloc pro-Iran de l’Alliance de la conquête, a une nouvelle fois observé la politique de la chaise vide. Elle entend faire barrage à son grand rival, le leader chiite Moqtada Sadr.

«Gouvernement de consensus»

Grand gagnant des législatives d’octobre 2021, Moqtada Sadr a façonné une coalition avec des partis sunnites et le PDK kurde. Il veut former un gouvernement «de majorité» autour de son cousin et beau-frère, Jaafar al-Sadr, qu’il entend nommer Premier ministre. Insupportable pour le Cadre de coordination qui veut poursuivre la tradition irakienne du «gouvernement de consensus» réunissant tous les partis chiites.