Ouganda: Le Parlement édulcore très légèrement sa loi anti-LGBT+

«On peut être gay, mais il ne faut rien dire»

Cette version amendée ne rassure pas Frank Mugisha, directeur exécutif de Sexual Minorities Uganda, une organisation de défense des droits des homosexuels dont les activités ont été suspendues par les autorités l’année dernière. «Il y a une contradiction, parce que la législation dit qu’on peut être gay, mais qu’il ne faut rien dire à ce sujet», a-t-il déclaré. Le vote unanime du texte «montre à quel point les députés sont extrêmes et homophobes et met les personnes LGBT+ encore plus en danger», a-t-il souligné.