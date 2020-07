Afrique du Nord

Le parlement égyptien approuve une possible intervention armée en Libye

Les députés ont soutenu à l’unanimité l’envoi de troupes hors des frontières égyptiennes en réaction au conflit libyen qui représente une «menace directe» sur la sécurité nationale du pays.

Déchirée par la lutte

La Libye, qui dispose des réserves de pétrole les plus abondantes d’Afrique, est déchirée par une lutte d’influence entre deux pouvoirs rivaux: le Gouvernement d’union nationale (GNA), reconnu par l’ONU et basé à Tripoli, et le maréchal Khalifa Haftar, qui règne sur l’Est et une partie du Sud.