Genève - Le Parlement élit le plus jeune président de son histoire

Protections hygiéniques gratuites dans les écoles

Les députés genevois veulent des protections hygiéniques (tampons et serviettes notamment) en libre accès dans les toilettes des établissements scolaires publics. Ils ont accepté jeudi soir une motion de la gauche en ce sens. «Ces produits permettent de satisfaire un besoin d’hygiène élémentaire. Il s’agit d’une question de santé publique, d’égalité femme-homme et de justice sociale», a plaidé le socialiste Sylvain Thévoz. Une partie de la droite s’y est opposée, mettant en avant «le coût conséquent» de la mesure, alors qu’il s’agit d’une question de «responsabilité individuelle». Pour la députée PLR, Véronique Kämpfen, cette motion «donne l’image des femmes incapables de se responsabiliser. Laisser entendre qu’elles ont besoin d’aide pour gérer leurs règles est infantilisant et paternaliste.»

«Personne ne remettrait en question la mise à disposition gratuite du papier toilette dans les bâtiments publics. Personne ne dirait qu’il s’agit de responsabilité individuelle. Or, pour la moitié de la population, les protections hygiéniques sont un bien de première nécessité», a rétorqué l’élue Verte Alessandra Oriolo. Prévue initialement pour tous les bâtiments de l’Etat et des établissements publics autonomes, la motion a été limitée aux établissements scolaires (primaire, secondaire I et II) par un amendement déposé par le PDC. Au final, le texte a été accepté par une large majorité des députés (55 voix contre 37 et une abstention).