Le Parlement en mode alerte sur le rachat de Credit Suisse

Lors de sa séance de vendredi, la Commission de gestion du Conseil des États s’est intéressée à l’affaire du Credit Suisse racheté par UBS dimanche dernier. «Différentes questions se posent, notamment en matière de surveillance et de mise en œuvre de la législation existante», écrit-elle dans son communiqué.

La commission a chargé deux de ses sous-commissions de clarifier ces questions d’ici début mai 2023. Par ailleurs, elle a décidé de consacrer pas mal de temps à cette affaire, soit quatre séances prévues au mois de mai. Avec la Commission de gestion du Conseil national, elle va entendre les principaux protagonistes au niveau fédéral, c’est-à-dire les chefs et cheffes des départements concernés, en particulier Karine Keller-Sutter (DFF) et Élisabeth Baume-Schneider (DFJP), ainsi que l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et la Banque nationale suisse (BNS).