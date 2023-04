Le Parlement européen adopte une loi contre la déforestation

Un règlement contre la déforestation voté à une très large majorité mercredi au Parlement européen a pour objectif de lutter contre le changement climatique et de préserver la biodiversité. Avec cette loi, l’importation dans l’UE de produits provenant du bétail, du cacao, du café, de l’huile de palme, du soja, du bois, du caoutchouc, du charbon de bois et du papier imprimé sera interdite si ces produits sont issus de terres déboisées après décembre 2020. À l’origine de 16% de la déforestation mondiale par le biais de ses importations (majoritairement de soja et huile de palme, chiffres de 2017), l’UE est le deuxième destructeur de forêts tropicales derrière la Chine, selon le WWF.