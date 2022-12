Soupçons de Corruption : Le Parlement européen annonce des réformes «d’ampleur»

«Je suis en train de mettre au point un paquet de réformes d’ampleur qui sera prêt au début de l’année prochaine», a déclaré jeudi la présidente du Parlement européen Roberta Metsola, lors d’un sommet européen à Bruxelles, à la suite du scandale de corruption présumée impliquant le Qatar. Elle a mentionné en particulier le renforcement de la protection des lanceurs d’alerte et l’interdiction des groupes d’amitié non officiels avec des pays tiers. «Il y a des lacunes qui doivent être comblées, en ce qui concerne par exemple les activités d’anciens membres du Parlement européen, les inscriptions sur le registre de transparence, les personnes autorisées à entrer au Parlement européen», a-t-elle ajouté lors d’une conférence de presse. Elle a précisé que l’ONG «No Peace without justice», qui est «présumée liée à l’enquête en cours», n’avait désormais plus de badges d’accès au Parlement européen.