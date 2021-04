UE-Royaume-Uni : Le Parlement européen approuve l’accord commercial post-Brexit

A l’issue du scrutin une très large majorité deas députés ont approuvé l’accord commercial avec Londres, qui met un point final au chapitre Brexit.

A l’issue du scrutin, organisé mardi soir, 660 députés ont approuvé le texte, 5 s’y sont opposés et 32 se sont abstenus, sur 697 votants.

Le feu vert des eurodéputés sur cet accord conclu in extremis le 24 décembre dernier était devenu urgent: l’application provisoire du texte, effective depuis le début de l’année, s’achève vendredi. Et le Royaume-Uni exclut toute prolongation. Le scrutin, après un débat parlementaire de 5 heures mené mardi matin, est accompagné du vote d’une résolution non contraignante, dans laquelle les élus qualifient le Brexit d'»erreur historique".