Twitter : Le Parlement européen invite Elon Musk à témoigner

Le Parlement européen n’a pas le pouvoir d’obliger l’un des hommes les plus riches du monde à se présenter devant lui, et sa réponse n’était pas immédiatement connue. Elon Musk, patron notamment du fabricant de voitures électriques Tesla, a suscité des bouleversements et des controverses depuis qu’il a racheté Twitter en octobre, pour 44 milliards de dollars (40,8 millions de francs).