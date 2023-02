«Qatargate»: L’immunité de deux élus levée par le Parlement européen pour corruption

Accusés d’«appartenance à une organisation criminelle»

Dans cette rocambolesque affaire, les enquêteurs belges ont mis la main sur 1,5 million d’euros en liquide, saisis aux domiciles de Pier Antonio Panzeri et de l’eurodéputée socialiste grecque Eva Kaili, ainsi que dans une valise transportée par le père de celle-ci. Comme Pier Antonio Panzeri, Eva Kaili est écrouée, de même que son compagnon, l’Italien Francesco Giorgi, assistant parlementaire, et un autre Italien, Niccolo Figa-Talamanca, responsable d’ONG. Ils sont inculpés d’«appartenance à une organisation criminelle», «blanchiment d’argent» et «corruption». Eva Kaili a par ailleurs été déchue, à la mi-décembre, de ses fonctions de vice-présidente du Parlement.