IA: Le Parlement européen vote pour mieux encadrer ChatGPT

Le projet européen de régulation de l’ intelligence artificielle passe jeudi une étape cruciale avec un vote des eurodéputés à Strasbourg pour réclamer de nouvelles interdictions et une meilleure prise en compte du phénomène ChatGPT . L’Union européenne veut être la première au monde à se doter d’un cadre juridique complet pour limiter les dérives de l’intelligence artificielle (IA), tout en sécurisant l’innovation.

Les eurodéputés, très divisés, entérineront la leur lors d’un vote en commission prévu vers 9h à Strasbourg et qui devra être confirmé en plénière en juin. S’ouvrira ensuite une difficile négociation entre les différentes institutions. «Nous avons un texte équilibré qui vise clairement la protection des personnes mais n’oublie pas le besoin d’innover», s’est félicité mercredi l’eurodéputé social-démocrate Brando Benifei, corapporteur du texte.

Inquiétudes

Mais la diffusion sur les réseaux sociaux de fausses images, plus vraies que nature, créées à partir d’applications comme Midjourney, a alerté sur les risques de manipulation de l’opinion. Des personnalités scientifiques ont même réclamé un moratoire sur le développement des systèmes les plus puissants, en attendant qu’ils soient mieux encadrés par la loi.

La position du Parlement, qui doit être approuvée jeudi, confirme dans ses grandes lignes l’approche de la Commission. Le texte s’inspire des réglementations existantes en matière de sécurité des produits et imposera des contrôles reposant d’abord sur les entreprises.

L’humain doit garder le contrôle

Le Parlement européen entend mieux prendre en compte les IA génératives du type ChatGPT en réclamant un régime spécifique d’obligations qui reprennent essentiellement celles prévues pour les systèmes à haut risque. Les eurodéputés souhaitent aussi contraindre les fournisseurs à mettre en place des protections contre les contenus illégaux et à révéler les données (textes scientifiques, musiques, photos, etc.) protégées par des droits d’auteur et utilisées pour développer leurs algorithmes.