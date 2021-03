Birmanie : Le «parlement fantôme» exhorte à la mobilisation avec «invincibilité»

Les députés de l’opposition à la junte militaire en Birmanie, regroupés dans un «parlement fantôme», ont appelé dimanche les protestataires à poursuivre leur mobilisation «avec invincibilité» contre le coup d’État.

Le vice-président par intérim de ce Comité a appelé à poursuivre la mobilisation contre «la dictature injuste» de la junte. «C’est le moment le plus sombre de la nation et la lumière de l’aube est proche», a dit Mahn Win Khaing Than dans une vidéo publiée samedi soir sur la page Facebook du CRPH.