Session: Le Parlement fonce sur le dossier électronique du patient

Un identificateur numérique pour chaque patient

La Suisse devrait aussi se doter d’un identificateur numérique des patients, comme le demande une motion PLR. Le Conseil fédéral devra donc générer un numéro global qui puisse être utilisé par tous les partenaires du système de santé (fournisseurs de prestations, assurances, etc.) dans leurs communications. Une 2e motion PLR souhaite en outre que tous les processus relatifs à l’administration des patients se déroulent numériquement, dans un réseau de santé suisse virtuel. Cela vaudrait pour tous les prestataires de soins ambulatoires et hospitaliers (hôpitaux, centres de soins de longue durée, services d’aide et de soins à domicile, cabinets, pharmacies, etc.). Le texte est également passé sans problème.