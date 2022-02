Avortement : Le Parlement français rallonge le délai de deux semaines

En France, les députés ont accepté, mercredi, de faire passer le délai pour une interruption volontaire de grossesse de douze à quatorze semaines. Malgré l’opposition d’une partie de la droite.

Une dernière réforme de société et un signal envoyé aux électeurs de gauche: le Parlement français a voté, mercredi, en faveur de l’allongement du délai de l’IVG (interruption volontaire de grossesse), en adoptant un texte concocté par une députée d’opposition mais soutenu par le parti du président Macron, La République en marche (LREM).

La proposition de loi prévoit de rallonger de douze à quatorze semaines le délai légal de l’IVG, pour répondre à un manque de praticiens et à la fermeture progressive de centres IVG. Elle a été définitivement adoptée via un ultime vote de l’Assemblée nationale, par 135 voix pour, 47 contre et neuf abstentions, au bout d’un long parcours parlementaire commencé en octobre 2020.