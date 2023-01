Proche-Orient : Le Parlement israélien renforce l’emprise sur la Cisjordanie occupée

«C’est le premier projet de loi du gouvernement que nous présentons», a déclaré le ministre de la Justice, Yariv Levin. «Nous avons recommencé à croire en notre droit sur l’ensemble de la terre d’Israël et sommes de retour pour renforcer les implantations juives en Cisjordanie.» Cinquante-huit députés ont voté pour la proposition de loi sur «les mesures d’urgence en Judée-Samarie» (nom donné par Israël à la Cisjordanie), et 13 contre. Le texte doit encore passer en deuxième et troisième lectures pour être adopté.

En vigueur depuis la guerre des Six-Jours de 1967 et l’occupation israélienne de la Cisjordanie, cette loi, qui stipule que les 475’000 colons en Cisjordanie bénéficient des mêmes droits que les citoyens vivant sur le territoire d’Israël, est ratifiée tous les cinq ans par le Parlement. La Cisjordanie, où vivent plus de 2,9 millions de Palestiniens, est soumise au droit militaire israélien.

L’ONU condamne la colonisation

La loi devait être renouvelée avant le 30 juin, mais deux députés de l’ancienne coalition gouvernementale, composée de partis de droite, du centre, de gauche et d’un parti arabe, avaient voté contre, contribuant à la division du gouvernement dirigé par le centriste Yaïr Lapid et à sa chute. L’opposition, alors dirigée par Benyamin Netanyahou et composée de partis pro-colons, avait annoncé voter contre ce projet simplement pour montrer sa défiance envers le gouvernement. Vainqueur des législatives du 1er novembre, le nouveau Premier ministre, inculpé pour corruption, a formé son gouvernement avec des partis d’extrême droite et ultraorthodoxes, dont certains ténors ont été nommés à des postes clés.