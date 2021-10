Libye : Le Parlement libyen décale les législatives en janvier

Les élections législatives auront lieu en Libye fin janvier, un mois après l’élection présidentielle, maintenue au 24 décembre.

Le Parlement libyen a annoncé mardi un calendrier modifié pour les scrutins présidentiel et législatifs, censés mettre fin au chaos dans le pays et qui devraient désormais se tenir à un mois d’intervalle alors qu’ils étaient prévus le même jour, le 24 décembre.

Dialogue politique

Mercenaires

Désigné au côté d’un Conseil présidentiel de trois membres, il a été chargé d’unifier les institutions et de sortir le pays d’un conflit internationalisé en menant à bien une transition jusqu’aux élections. Et si, en théorie, la Libye dispose désormais d’un pouvoir uni, la région orientale de Cyrénaïque demeure contrôlée de facto par le maréchal Haftar, chef de l’autoproclamée Armée nationale libyenne (ANL) et candidat probable à la présidentielle.

Malgré les progrès politiques des derniers mois, le pays riche en pétrole reste miné par le poids des milices, l’insécurité et la présence de forces étrangères. Selon l’ONU, plus de 20'000 mercenaires et militaires étrangers sont toujours en Libye, parmi eux des militaires turcs, des mercenaires russes, soudanais et tchadiens.