Suisse : Le parlement lucernois refuse le droit de vote à 16 ans

En Suisse, seul le canton de Glaris accorde le droit de vote à 16 ans. Un projet de loi est en cours d’élaboration au niveau fédéral.

Le droit de vote ne baissera pas de 18 à 16 ans dans le canton de Lucerne. Réuni en séance ce lundi, le parlement lucernois a en effet rejeté par 61 contre, 58 pour et une abstention une initiative venue des Verts.

Déposée en octobre 2019, l’initiative demandait que les jeunes de «16 révolus ne soient pas restreints dans leur droit de vote». L’idée des Verts était de permettre à cette catégorie de population de voter et d’élire. En revanche, être élu ne devenait possible que dès l’âge de 18 ans.

De nos jours, seul le canton de Glaris accorde le droit de vote aux jeunes dès 16 ans et ce depuis le 1er janvier 2008. Alors qu’il a aussi été refusé dans le canton de Neuchâtel et du Jura, des projets sont en discussion dans le canton du Valais, de Vaud, de Genève, de Berne et de Zurich. Au niveau fédéral, une initiative dans ce sens a été déposée en mars 2019 par la conseillère nationale Sibel Arslan (Verts/BS). Les deux Chambres ont accepté d’entrer en matière sur cette proposition. Un projet de loi est en cours d’élaboration.