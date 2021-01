Avec une moyenne de 278 questions par session en 2020, le nouveau Parlement se montre plus réactif que le précédent. Trop selon certains.

En 2020, les élus du Conseil national et des États ont battu un nouveau record en déposant 2942 interventions, soit un cinquième de plus que l’année précédente. Cela représente une moyenne de 12 interventions par parlementaires. Toutes les formes d’interventions progressent (motions, postulats, interpellations), mais ce sont surtout celles déposées à «l’Heure des questions» qui ont pris l’ascenseur, en passant de 750 en 2019 à 1113 en 2020.

Certes, l’épidémie du coronavirus est passée par là­… Mais l’inflation des interventions est un phénomène constant ces dernières années. Cette fois la situation devient préoccupante et les Chambres fédérales sont proches de l’indigestion. L’actuel président du Conseil national, Andreas Aebi (UDC/BE), interrogé par la «SRF», estime que cela ne peut continuer ainsi: «Si ce n’est plus gérable, et nous en sommes arrivés là, nous devons trouver des solutions».