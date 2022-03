Nicaragua : Le Parlement nicaraguayen retire le statut légal à 25 ONG

Le gouvernement assure que ces organisations sont utilisées pour le financement depuis l’étranger de complots pour déstabiliser le pouvoir de Daniel Ortega.

Les ONG sanctionnées sont accusées par un rapport du ministère de l’Intérieur de «ne pas avoir communiqué leurs états financiers» comme le stipule la «loi contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme». Elles n’ont pas non plus fait preuve de transparence sur la provenance de leurs fonds, selon le ministère.