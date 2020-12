Suisse : Le parlement ouvre le mariage aux couples homosexuels

Les Chambres ont mis la touche finale au projet qui permet aux couples de même sexe de s’unir. L’accès au don de sperme pour les lesbiennes sera aussi facilité.

Députés et sénateurs auront eu besoin de sept ans pour se faire à l’idée du mariage pour tous. Le projet tire ses origines d’une initiative parlementaire des Vert’libéraux, déposée en 2013. Le processus s’est toutefois soldé par une bonne surprise pour les couples lesbiens qui auront accès aux banques de sperme suisses.

La partie n’était pas jouée d’avance. L’opposition est principalement venue des rangs de l’UDC et du PDC. Après des attaques plus ou moins directes au National, ils ont tenté une approche juridique dans la Chambre des Cantons et exigé une modification de la Constitution.