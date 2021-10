«Feu vert!» – Deux fois oui: le Parlement prépare la légalisation du cannabis en Suisse

La voie est libre: les parlementaires peuvent dès à présent préparer la loi qui va «lever l’interdiction du cannabis et revoir entièrement la réglementation relative à sa culture, à sa production, à son commerce et à sa consommation». La Commission de la Santé publique du Conseil des États a voté à 9 voix pour et 2 contre en faveur de l’initiative parlementaire qui vise à réguler le marché, quelques mois après un vote (plus serré) de la même commission du National.