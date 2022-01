Indonésie : Le Parlement ratifie la construction de la nouvelle capitale à Bornéo

Le gouvernement indonésien prévoit d’implanter Nusantara, sa nouvelle capitale politique, sur l’île de Bornéo, à 2000 km de Djakarta. Le Parlement a donné son feu vert mardi.

Le parlement indonésien a voté, mardi, une loi approuvant le transfert de la capitale de Djakarta, sur l’île densément peuplée de Java, vers Bornéo, île qui abrite l’une des plus grandes forêts tropicales au monde. La nouvelle capitale politique de l’archipel d’Asie du Sud-Est, baptisée Nusantara, doit être construite à 2000 kilomètres de l’actuelle, qui devrait rester la capitale économique.

La Chambre basse du Parlement indonésien a approuvé le cadre législatif du projet, qui avait été annoncé par le président Joko Widodo en 2019. Djakarta, une agglomération géante de plus de 30 millions d’habitants, manque d’infrastructures, est affectée par des embouteillages géants, un haut niveau de pollution et voit sa zone côtière s’enfoncer sous le niveau de la mer, provoquant de fréquentes inondations.

Sur plus de 56’000 hectares

La nouvelle capitale occupera plus de 56’000 hectares dans la province de Kalimantan Est, sur l’île de Bornéo, partagée entre l’Indonésie, la Malaisie et Brunei. Au total, plus de 256’000 hectares ont été réservés en vue d’une expansion du projet.