Caisses maladie - Le Parlement recommande la suppression des listes noires

D'abord les rappels de paiement, puis les poursuites, parfois une saisie sur le salaire: celui ou celle qui ne paie pas ses primes d'assurance maladie doit en assumer les conséquences. Mais certains cantons vont même plus loin: ils tiennent des listes noires des personnes qui n'ont pas payé leurs cotisations, écrit le SonntagsBlick. Toute personne qui y atterrit ne sera alors traitée qu'en cas d'urgence. Cinq cantons disposent encore de telles listes: Argovie, Lucerne, Tessin, Thurgovie et Zoug. Environ 35’000 personnes y étaient inscrites début 2019.

«Un effet préventif»

L'Argovie ne veut pas non plus se passer de ces listes noires. Pour le canton cependant, il est important de les compléter par des mesures d'accompagnement: dans les cas les plus problématiques, les communes pourraient ainsi surseoir à cette mesure. «Cela garantirait qu'aucune personne pour qui un refus de traitement médical entraînerait des problèmes de santé irréparables ou même la mort ne figure sur la liste.»