Genève : Le Parlement refuse 100 millions pour du bitume anti-bruit

L’UDC, soutenue par Ensemble à Gauche, le MCG et le Centre, souhaitait investir cette somme pour protéger du bruit routier les 120’000 habitants qui en souffrent encore, du fait du dépassement des normes fédérales sur différentes artères. Le parti arguait que se profilait le remplacement des portions de bitume anti-bruit les plus anciennes, leur effet protecteur s’effritant après quinze ans. La majorité, qui a donc eu gain de cause, a au contraire jugé que le renouvellement des surfaces serait assuré via les crédits courant de l’Etat; mais surtout que s’il s’agissait de diminuer le bruit du trafic, il était plus efficace d’agir directement sur la cause, c’est-à-dire le trafic lui-même.