Les caisses automatiques ne seront pas taxées à Genève.

Genève : Le Parlement refuse de taxer les caisses automatiques

Le Grand Conseil a rejeté un projet de loi du Parti socialiste qui entendait protéger les employés des robots.

Le Grand Conseil genevois a refusé jeudi de taxer les caisses automatiques par 51 voix contre 28 et 10 abstentions. Le texte du Parti socialiste, déposé en 2017, proposait de ponctionner 10’000 francs par installation et d’affecter la somme récoltée à la formation professionnelle et aux magasins dépourvus de robots. Durant les débats en commission, aucun des partenaires sociaux, ni patronaux, ni syndicaux, n’avaient soutenu ce projet de loi, rappelle la «Tribune de Genève». Durant leur audition, les représentants de la Coop et de la Migros avaient indiqué qu’aucun licenciement n’avait eu lieu suite à l’introduction des caisses automatiques.