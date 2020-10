Espagne : Le parlement rejette une motion de censure de l’extrême droite

Jeudi, l’extrême droite, qui voulait s’attaquer au gouvernement de gauche de Pedro Sanchez, n’a pas eu grâce aux yeux des parlementaires espagnoles.

«Nous voterons non, parce que nous disons non à la rupture que vous cherchez, non à la polarisation dont vous avez besoin», avait lancé Pablo Casado, le chef du PP, dans la matinée à l’adresse du leader de Vox, Santiago Abascal.