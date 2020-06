Coronavirus

Le Parlement retournera au Palais fédéral en septembre

Le Conseil national a refusé ce mardi une proposition de l’UDC pour que les deux dernières semaines de la session d’été se déroulent au Palais du Parlement. Les Chambres fédérales resteront donc à Bernexpo.

Lorsque la session de mars a été interrompue et que des mesures ont été prises pour que la session extraordinaire ait lieu à Bernexpo, la situation épidémiologique en Suisse était différente, a expliqué Thomas Matter (UDC/ZH). À l’époque, le niveau d’infection était plus élevé qu’aujourd’hui.

On doit désormais pouvoir retourner au Palais fédéral, a-t-il estimé en avançant notamment les nouveaux assouplissements concernant les rassemblements qui seront en vigueur en Suisse dès le 6 juin. Les manifestations jusqu’à 300 personnes seront autorisées et les règles de distanciation ne seront plus nécessaires.