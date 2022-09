Berne: Le Parlement sauve les «coucous» Tiger de la casse

Des millions pour «parader»

Le Conseil des États avait déjà contré Viola Amherd en juin sur cet objet. Jeudi, l’UDC, le PLR et le Centre ont sauvé ces «coucous» de la casse par 104 voix contre 89. Leurs divers intervenants ont souligné qu’ils pouvaient encore rendre service pour diverses tâches (comme servir de cible pour les entraînements) en attendant les F-35. Le Vert libéral François Pointet (VL/VD) a toutefois relevé la contradiction à vouloir moderniser l’armée d’un côté et dépenser des millions pour «parader». Fabien Fivaz a rappelé que ces avions «ne pouvaient plus voler que de jour et par beau temps».