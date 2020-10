Thaïlande : Le Parlement se réunit, nouveau défi lancé à la monarchie

Une session extraordinaire consacrée aux manifestations pro-démocratie doit se tenir ce lundi, alors qu’une manif doit avoir lieu devant l’Ambassade d’Allemagne.

Démission réclamée

La contestation, dans la rue depuis plus de trois mois, demande la démission de Prayut Chan-O-Cha, au pouvoir depuis le coup d’Etat de 2014 et légitimé par des élections controversées l’année dernière. Elle réclame aussi une révision de la Constitution et une réforme de la puissante et richissime monarchie, une question taboue il y a encore peu. «Je suis au courant de ces revendications (...) et plusieurs sujets sont en cours de travail», a relevé Prayut Chan-O-Cha devant les parlementaires, sans apporter de précisions ni de calendrier.