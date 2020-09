Suisse : Le Parlement tranchera sur les loyers commerciaux

Le projet de loi prévoit un coup de pouce pour les gérants d’établissements publics, comme les restaurants ou les salons de coiffure. Le Conseil fédéral s’y oppose.

Le gouvernement a toujours estimé que locataires et bailleurs devaient s’entendre entre eux. Le Parlement n’était cependant pas de cet avis et lui a forcé la main lors de la session d’été. Les deux Chambres ont adopté une motion identique.

Restaurateurs et coiffeurs inclus

Outre les locataires et les paysans, le projet prévoit désormais un coup de pouce pour les gérants d’établissements publics, comme les restaurants ou les salons de coiffure. Tous ne paieront que 40% de leur loyer durant la fermeture de leur établissement ou installation à cause des mesures de lutte contre le coronavirus. Le reste sera à la charge des bailleurs.

Avis divergents

Le National débattra de cette loi lors de la session spéciale d’octobre. Il n’est toutefois pas certain qu’elle rassemble une nouvelle fois une majorité. Les votes sur la motion étaient très serrés. Le projet n’est passé que par 20 voix contre 19 et 4 abstentions au Conseil des Etats, et par 98 voix contre 84 et 12 abstentions au National.