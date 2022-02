Ukraine : Le Parlement ukrainien adopte l’état d’urgence

Le Parlement ukrainien a voté mercredi, à une large majorité, l’introduction de l’état d’urgence nationale face à la menace d’une invasion de la Russie.

La façade du Parlement ukrainien, mercredi 23 février 2022. AFP

Le Parlement ukrainien a adopté, mercredi soir à une large majorité, l’introduction de l’état d’urgence nationale face à la menace d’une invasion russe. «La politique agressive de la Russie vis-à-vis de notre pays a été et reste le défi principal pour notre sécurité», a déclaré devant les députés Oleksiï Danilov, secrétaire du Conseil de sécurité et de la défense nationale.

Au total, 335 députés, contre un minimum requis de 226 voix, ont voté pour cette décision proposée par le président Volodymyr Zelensky et soutenue plus tôt dans la journée par le Conseil de sécurité. Oleksiï Danilov a appelé les parlementaires à voter en faveur de cette mesure pour «maintenir l’ordre public» et «prévenir toute tentative» de déstabilisation et de coup d’État.

«Selon nos services de renseignement et ceux de nos partenaires (…) il est impossible de s’emparer de notre État sans une déstabilisation intérieure. La déstabilisation intérieure est la question numéro un pour la Russie», a-t-il fait valoir. «La situation n’est pas facile, mais tout à fait sous contrôle», a cependant assuré le responsable.

150’000 soldats russes

Plus tôt dans la journée, Oleksiï Danilov avait indiqué que l’état d’urgence allait permettre aux autorités de «renforcer la protection» de l’ordre publique et des infrastructures stratégiques, «limiter la circulation des transports», intensifier la vérification des véhicules et des documents des citoyens. «Cela n’aura pas d’impact radical sur la vie quotidienne» des Ukrainiens, avait-il alors précisé.

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a de son côté annoncé l’installation de check-points sur les entrées principales dans la capitale et des contrôles renforcés des passagers aux gares et à l’aéroport. «Nous devons être prêts à tout moment à défendre nos maisons, nos familles, notre ville et notre pays», a-t-il ajouté.

Les Occidentaux estiment que la Russie, qui a massé 150’000 soldats aux frontières ukrainiennes, pourrait lancer une opération d’envergure, y compris pour prendre Kiev, la capitale. Moscou a reconnu, lundi, l’indépendance des deux territoires séparatistes prorusses de l’est de l’Ukraine, les «Républiques» autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, et n’a pas exclu d’envoyer des forces sur place.

Sur la ligne de front avec les séparatistes prorusses dans l’est du pays, la tension est montée d’un cran depuis une semaine. La mission d’observation de l’OSCE déployée dans la zone de conflit a fait état, mercredi, de plus de 1710 violations de la trêve entre lundi soir et mardi soir, dont presque 1200 dans la région de Lougansk et plus de 500 dans celle de Donetsk.