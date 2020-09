Or, la clinique s’insurge: la prise en charge de l’intervention (environ 10’000 fr.) est de plus en plus souvent refusée par les assurances maladie. «C’est totalement arbitraire», dénonce un spécialiste de la clinique dans la «NZZ am Sonntag». Pour le conseiller national et président de la Fédération suisse des patients Baptiste Hurni (PS/NE), certaines caisses semblent considérer les troubles de l’érection non pas comme une maladie, mais comme un problème «lifestyle». Pourtant, d’après l’élu, les traiter empêcherait le développement d’autres troubles, notamment psychologiques.