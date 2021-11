Session d'hiver 2021 – Le Parlement va se pencher sur la loi Covid, le budget et les retraites

Outre le budget et l'AVS, l'autre gros dossier de cette session est la réforme de la prévoyance professionnelle (LPP). Le National sera la première Chambre à l'étudier. Après le rejet par le peuple de la réforme conjointe de l'AVS et du 2e pilier en 2017, le Conseil fédéral a décidé de revenir à deux projets distincts.

Il a concocté une réforme du 2e pilier avec les patrons et les syndicats. Son modèle prévoit une baisse du taux de conversion minimal de 6,8 à 6% dès l'entrée en vigueur de la réforme. Pour compenser les pertes de rente, des coups de pouce sont prévus. C'est sur la façon de calculer ces suppléments que gauche et droite vont se disputer. D'autant qu'une majorité de la commission préparatoire du National propose un autre calcul que celui du gouvernement, moins favorable aux femmes, aux bas revenus et aux temps partiels.