Suisse-UE – Le Parlement va-t-il débloquer le 2e milliard de cohésion?

Les choses s’accélèrent autour du 2e milliard de cohésion de la Suisse à l’Union européenne. L’objet est au menu du Conseil des États jeudi matin. Et le National a décidé lundi d’empoigner le sujet, non pas durant la session d’hiver comme prévu initialement, mais ce jeudi aussi, en fin de journée et peut-être jusqu’au bout de la nuit. But: avancer au plus vite dans ce dossier. Il faut dire que les enjeux sont importants. Explications en cinq points.