Commerces: Le Parlement valaisan accepte d’ouvrir plus longtemps les magasins

Référendum lancé – le peuple votera

Opposés à la révision de la loi dès le début, les syndicats et la gauche ont confirmé le lancement d’un référendum. «Cette extension de 30 minutes constitue une détérioration des conditions de travail avec des journées encore plus longues et des horaires coupés plus nombreux. Elle met dans la difficulté le personnel ayant des enfants dans des crèches et qui ferment à ou avant 19h», avait critiqué Unia Valais. Les syndicats vont désormais s’atteler à recueillir les 3000 signatures nécessaires. Ce sera au peuple de trancher.