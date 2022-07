Union européenne : Le Parlement valide le label «vert» pour le gaz et le nucléaire

Les eurodéputés ont reconnu les deux sources d’énergie comme nécessaires, dans la lutte contre le dérèglement climatique.

Transition énergétique oblige

«Personne ne dit que le gaz et le nucléaire sont des énergies vertes, mais elles sont temporairement indispensables à la transition. Nous devons utiliser tous les outils pour nous passer en priorité du pétrole et du charbon», avait plaidé l’eurodéputé français Gilles Boyer (Renew).

La taxonomie de l’UE «donne la priorité aux renouvelables et à l’efficacité énergétique», a rappelé la commissaire aux Services financiers Mairead McGuinness, venue défendre son texte à Strasbourg. Mais l’Exécutif européen estime que les énergies renouvelables ne pourront pas à elles seules répondre à la demande croissante d’électricité en raison de leur production intermittente. D’où le besoin, au moins à titre transitoire, de favoriser aussi l’investissement dans des moyens stables et pilotables comme le gaz et le nucléaire.