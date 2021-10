Pologne : Le Parlement valide le mur antimigrants à la frontière avec la Biélorussie

Pour pas que les réfugiés entrent sur son territoire, Varsovie entend utiliser les grands moyens: un mur d’une centaine de kilomètres, pour plus de 350 millions d’euros.

Le Parlement polonais a définitivement validé, vendredi, le projet gouvernemental de construire un mur à la frontière avec la Biélorussie, afin d’empêcher les migrants et les réfugiés de passer en Pologne. Le coût du mur est estimé à 353 millions d’euros (374 millions de francs). La construction doit s’étendre sur plus de 100 kilomètres, à la frontière orientale de l’Union européenne. Le président polonais Andrzej Duda avait annoncé qu’il allait signer cette loi dès qu’elle serait approuvée par le Parlement.

Des milliers de migrants, pour la plupart originaires du Moyen-Orient, ont traversé ou tenté de traverser la frontière à partir de la Biélorussie depuis l’été. L’Union européenne accuse le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, de faire venir des ressortissants de pays du Moyen-Orient et d’Afrique à Minsk, puis de leur faire passer les frontières de la Lituanie, de la Lettonie et de la Pologne, en représailles aux sanctions économiques infligées par l’Union européenne à son régime.

Bruxelles ne veut pas de barrières

En réponse, la Pologne a imposé l’état d’urgence dans la zone frontalière, y a dépêché des milliers de soldats et légalisé la pratique controversée du refoulement direct. Des organisations non gouvernementales ont mis en garde contre les conditions météorologiques de plus en plus dangereuses pour les gens.