Lausanne : Le parlement vaudois valide un nouveau paquet d’aide économique

Les mesures pour compenser les effets de la pandémie proposées par l’Exécutif fin novembre ont été approuvées par le Grand Conseil. L’enveloppe a même augmenté de 22 millions.

Le Grand Conseil devait débattre et donner son feu vert sur cinq décrets urgents relatif à ce soutien cantonal: indemnisation pour les établissements contraints à la fermeture ordonnée par l’Etat, aide pour les cas de rigueur, augmentation du fonds de soutien à l’industrie, complément aux RHT et renouvellement de l’opération WelQome de soutien aux commerces et au tourisme.