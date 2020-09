Pérou : Le Parlement veut destituer le président Vizcarra

Les élus péruviens ont entamé vendredi une procédure de destitution à l’encontre du président empêtré dans une affaire de corruption.

Le Parlement péruvien a voté vendredi le déclenchement d’une procédure de destitution contre le président Martin Vizcarra, après la diffusion de documents le compromettant dans une affaire de corruption. La motion, présentée par plusieurs partis, devait obtenir au moins 52 votes pour être adoptée et enclencher la procédure formelle de destitution qui doit être votée sous quatre jours. Sur les 130 membres, dont tous n’étaient pas physiquement présents ou ne participaient pas au vote, 65 parlementaires se sont prononcés en faveur du déclenchement de la procédure, 36 contre et 24 se sont abstenus.

«Enquête en cours»

Jeudi, après la diffusion des enregistrements dans l’hémicycle, le chef de l’État s’était montré plus incisif lors d’une allocution télévisée: «Je ne vais pas démissionner, je ne vais pas m’enfuir», avait-il lancé, s’estimant victime d’un «complot contre la démocratie». Le Premier ministre et ancien général à la retraite, Walter Martos, avait renchéri vendredi, estimant que le Parlement prépare un «coup d’État car il fait une interprétation arbitraire de la Constitution».

Croisade anti-corruption

Le Pérou, qui a connu une forte instabilité politique au cours des dernières années, est un des pays les plus touchés par le coronavirus avec plus de 710’000 cas déclarés et plus de 30’000 morts, pour une population de 33 millions d’habitants.