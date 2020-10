France : Le Parlement veut encadrer les enfants «influenceurs» en ligne

Un projet de loi, adopté mardi en France, entend réglementer l’activité des mineurs sur Internet. Il prévoit entre autres que les revenus perçus soient placés dans un compte bloqué, jusqu’à leur majorité.

Saluant un texte «précis et équilibré», le secrétaire d’Etat à l’Enfance et aux Familles Adrien Taquet a rappelé que «depuis 2017 le gouvernement s’est attaché à maintes reprises à mieux réguler l’espace numérique pour que chacun y soit mieux protégé».

Il s’agit principalement d’encadrer les horaires et les revenus des mineurs de moins de seize ans dont l’image est diffusée sur les plateformes vidéo et parfois visionnée des millions de fois. Jusqu’ici c’est un vide juridique.

L’ampleur du phénomène de ces enfants «youtubeurs» est difficile à quantifier, mais Bruno Studer évoque «plusieurs dizaines de cas» et des revenus, jusqu’à 150'000 euros par mois, «qui permettent à certains parents» de cesser «toute activité».

Rémunérations consignées

Dans les cas où la relation de travail est avérée, le texte prévoit d’étendre un dispositif déjà existant qui encadre le travail des enfants du spectacle et des enfants mannequins. Et si les autorisations administratives et agréments ne sont pas respectés, un juge des référés pourra être saisi.