Suisse: Le Parlement veut interdire aux criminels de changer de nom

Depuis 2013, changer de nom en Suisse est devenu plus facile. Alors qu’il fallait, auparavant, invoquer de «justes motifs» pour se voir accorder un changement de nom, il suffit désormais de faire valoir des «motifs légitimes». Or, selon le conseiller aux États Thomas Minder (UDC/SH), il arrive que des délinquants fassent usage de ce droit pour s’offrir un nouveau départ au sein de la société. Il a déposé une motion au Parlement qui vise à ce que toutes les personnes frappées d’une décision d’expulsion du territoire suisse ne puissent plus changer de nom, quel que soit leur crime.