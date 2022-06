Israël : Le Parlement vote pour sa dissolution en première lecture

Les députés israéliens ont voté ce mardi matin un projet de loi pour la dissolution du Parlement. De nouvelles élections anticipées vont être organisées.

Peu après minuit, ce comité avait annoncé avoir terminé ses travaux et avoir adopté à «l’unanimité» ce projet de loi, qui a été voté en première lecture par l’assemblée plénière de la Knesset (parlement), avec le soutien de 53 élus, sans opposition ni abstention. Les 120 élus de la Knesset doivent adopter au total en trois lectures ce projet de loi. Or le comité parlementaire, qui regroupe des députés de l’opposition et de la coalition encore au pouvoir, avait fait état dans la nuit de lundi à mardi d’une entente afin de boucler ces trois votes d’ici mercredi à 23 h 59 (20 h 59 GMT).

En vertu d’un accord de partage de pouvoir entre Naftali Bennett et l’actuel chef de la diplomatie Yaïr Lapid, ce dernier sera premier ministre après la dissolution du Parlement et, ce, jusqu’à la formation du prochain gouvernement. Messieurs Bennett et Lapid avaient réuni en juin 2021 une coalition unique dans l’histoire d’Israël comprenant des partis de droite, du centre, de gauche et, pour la première fois, une formation arabe, afin de mettre un terme à douze ans sans discontinuer de règne de Benyamin Netanyahou à la tête du gouvernement.